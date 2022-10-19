Мишоловка закрилася

Евакуювати їх швидко неможливо – мостів, як сказав сам Армагедонич (новий командувач так званою "СВО" окупантів Сєргєй Суровікін – 24 канал), немає. І це факт, а отже, немає можливості відступати.

Актуальне Путін не зміг зламати український опір і тепер намагатиметься залізти в нашу голову

"М'ясник" Суровікін навіть не приховує, що для окупантів на Херсонщині складається патова ситуація / Колаж 24 каналу

А їм треба забрати танки та вкрадені речі. Тобто, тренд зрозумілий, але як це буде реалізовано не зовсім ясно!

Оптимально – це полон. Переплисти Дніпро та вижити не вдасться.

Відступ – це теж перемога: пропаганда Кремля почала готувати росіян до "важкого рішення".

До теми – путінські окупанти готуються до втечі з Херсона: дивіться відео