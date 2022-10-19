Мишоловка закрилася
Актуальне Путін не зміг зламати український опір і тепер намагатиметься залізти в нашу голову
"М'ясник" Суровікін навіть не приховує, що для окупантів на Херсонщині складається патова ситуація / Колаж 24 каналу
А їм треба забрати танки та вкрадені речі. Тобто, тренд зрозумілий, але як це буде реалізовано не зовсім ясно!
Оптимально – це полон. Переплисти Дніпро та вижити не вдасться.
Відступ – це теж перемога: пропаганда Кремля почала готувати росіян до "важкого рішення".
До теми – путінські окупанти готуються до втечі з Херсона: дивіться відео