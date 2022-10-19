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Актуальное Путин не смог сломить украинское сопротивление и теперь постарается залезть в нашу голову
"Мясник" Суровикин даже не скрывает, что для оккупантов на Херсонщине складывается патовая ситуация / Коллаж 24 канала
А им нужно забрать танки и украденные вещи. То есть, тренд понятен, но как это будет реализовано не совсем ясно!
Оптимально – это плен. Переплыть Днепр и выжить не удастся.
Отступление – это тоже победа: пропаганда Кремля начала готовить россиян к "трудному решению".
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