Мышеловка закрылась

Эвакуировать их быстро невозможно – мостов, как сказал сам Армагедоныч (новый командующий так называемой "СВО" оккупантов Сергей Суровикин – 24 канал), нет. И это факт, а значит, нет возможности отступать.

Актуальное Путин не смог сломить украинское сопротивление и теперь постарается залезть в нашу голову

"Мясник" Суровикин даже не скрывает, что для оккупантов на Херсонщине складывается патовая ситуация / Коллаж 24 канала

А им нужно забрать танки и украденные вещи. То есть, тренд понятен, но как это будет реализовано не совсем ясно!

Оптимально – это плен. Переплыть Днепр и выжить не удастся.

Отступление – это тоже победа: пропаганда Кремля начала готовить россиян к "трудному решению".

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