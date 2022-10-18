На заявления Суровикина отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что российский командующий осознал необходимость "непростых решений", когда дело приходится иметь с ВСУ.

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Суровикин признал участие в военных преступлениях

Михаил Подоляк подчеркнул, что своими заявлениями "Мьяник" Суровикин публично признал свое участие в военных преступлениях, совершаемых Россией. Кроме того, он осознал несколько вещей.

Сегодня субъект Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления", принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ,

– подчеркнул Подоляк.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отреагировал на заявления Суровикина и выразил сомнение, что такие слова могут выглядеть как обман.



Реакция Кима на заявления Суровикина / Скриншот

Что там наговорил Суровикин и о каких "решениях" идет речь

Командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил о "сложной ситуации" в Херсонской области. Генерал "Мьяник", участник геноцида в Чечне и бомбардировок Сирии, а теперь и обстрелов Украины, заявил о якобы необходимости сохранения жизней мирного населения. Кроме того, он обвинил Украину в подготовке подрыва дамбы Каховской ГЭС. Как показывает практика – "предупреждение" оккупантов являются фактическими анонсами их действий.

На фоне этого Суровикин заявил, что придется принимать "непростые решения" по Херсону. Однако о каких решениях идет речь – пока не ясно. Можно надеяться, что это решение о "тактическом отступлении", "Перегруппировке" или "жесте доброй воли", однако недооценивать врага не стоит.

Известно только об одном решении – бегство коллаборантов. Так предатели Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов уже объявили об эвакуации правого берега Херсонщины и оккупированной Николаевщины, что больше выглядит как депортация, ведь тем, кто выедет и потеряет свое жилье в результате боевых действий, обещают предоставить жилье в любом другом регионе России, которым может быть даже Дальний Восток.

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