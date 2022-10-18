На заяви Суровікіна відреагував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що російський командувач усвідомив необхідність "непростих рішень", коли справу доводиться мати з ЗСУ.

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Суровікін визнав участь у воєнних злочинах

Михайло Подоляк наголосив, що своїми заявами "М'яник" Суровікін публічно визнав свою участь у воєнних злочинах, які здійснює Росія. Крім того, він усвідомив кілька речей.

Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України та вперше усвідомив важливість обов’язкових "непростих рішень", "від’ємного наступу", примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ,

– наголосив Подоляк.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також відреагував на заяви Суровікіна і висловив сумнів, що такі слова можуть виглядати як обман.



Реакція Кіма на заяви Суровікіна / Скриншот

Що там наговорив Суровікін та про які "рішення" йдеться

Командувач російськими військами Сєргєй Суровікін заявив про "складну ситуацію" на Херсонщині. Генерал "М'яник", учасник геноциду в Чечні та бомбардувань Сирії, а тепер й обстрілів України, заявив про нібито необхідність збереження життів мирного населення. Крім того, він звинуватив Україну в буцімто підготовці підриву дамби Каховської ГЕС. Як показує практика – "попередження" окупантів є фактичними анонсами їхнії дій.

На тлі цього Суровікін заявив, що доведеться ухвалювати "непрості рішення" щодо Херсона. Однак про які рішення йде мова – поки не зрозуміло. Можна сподіватися на те, що це рішення про "тактичний відступ", "Перегрупування" чи "жест доброї волі", однак недооцінювати ворога не варто.

Відомо лише про одне рішення – втечу колаборантів. Так зрадники Владімір Сальдо і Кіріл Стрємоусов уже оголосили про евакуацію правого берега Херсонщини й окупованої Миколаївщини, що більше виглядає як депортація, адже тих, хто виїде і втратить своє житло унаслідок бойових дій, обіцяють надати житло у будь-якому іншому регіоні Росії, яким може бути навіть Далекий Схід.

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