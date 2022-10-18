Як пишуть російські ЗМІ, Суровікін у дусі російської пропаганди заявив, що росіяни буцімто один народ з українцями, інформує 24 канал. Він цинічно сказав, що росіяни бажають одного, "щоб Україна була незалежною від Заходу та НАТО дружньою для Росії державою".

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Суровікін зробив цинічну заяву на тлі терористичних атак Росії

Проте Суровікін не згадав той факт, що у період із 7 до 18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та дронами по Україні. Тільки за цей час загинуло 70 людей.

Та на цьому абсурдні заяви генерала не закінчилися. Він наголосив, що в умовах, що склалися, головним завданням є буцімто є збереження життів та здоров'я громадян і військовослужбовців. Суровікін підкреслив, що це пріоритет для Росії.

Проте й тут він відверто лукавить, адже на тлі невдач та пекельних санкцій Владіміру Путіну довелося оголосили мобілізацію у Росії. Диктатор вирішив мобілізувати 300 тисяч росіян, щоб кинути їх на фронт як гарматне м'ясо.

Крім того, через російських окупантів гинуть мирні росіяни. Зокрема, ввечері 17 жовтня у Єйську винищувач Су-34 влетів у житловий будинок, через що загинуло щонайменше 15 людей. При цьому щодня на фронті в Україні гине в середньому 300 – 500 росіян.

Суровікін змінив риторику щодо темпів наступу

Також Суровікін заявив, що росіяни діятимуть "усвідомлено та своєчасно, не виключаючи ймовірності прийняття найбільш непростих рішень". Він натякнув на непрості рішення щодо Херсона, до якого наближаються українські воїни. Ймовірно, Росія готується до ще одного "жесту доброї волі".

Якщо донедавна Росія ставила завдання взяти Київ за 3 дні, чи окупувати Донеччину за 2 тижні, то Суровікін помітно змінив риторику. Генерал заявляє, що Росія не прагне "високих темпів наступу".

На завершення він охарактеризував обстановку в зоні так званої "спецоперації" як напружену.

Яка ситуація на фронті

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