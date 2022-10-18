Как пишут российские СМИ, Суровикин в духе российской пропаганды заявил, что россияне якобы один народ с украинцами, сообщает 24 канал. Он цинично сказал, что россияне желают одного, "чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством".

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Суровикин сделал циничное заявление на фоне террористических атак России

Однако Суровикин не упомянул тот факт, что в период с 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами по Украине. Только за это время погибли 70 человек.