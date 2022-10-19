Під мотивом зовнішньої загрози Росії Путін також хоче мобілізувати населення задля збереження свого режиму. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Путін "цементує" владу

Експерт переконаний, що глава Кремля своїми рішеннями дав декілька сигналів для України та світу.

По-перше, Путін дає сигнал, що він не збирається здаватися. По-друге, він насправді цементує свою владу, а отже будь-які розмови є недоречними про те, що у Росії може бути якийсь трансфер влади. Росіяни отримують стратегічну поразку, вони у пастці й не знають, як з неї вийти,

– пояснив фахівець.

За його словами, своїми діями Путін також унеможливлює ризик соціальних бунтів у країні.

"Він немов закликає народ, що ворог біля воріт, потрібно вставати, позаяк "нацисти вже на російській території". У Росії на сьогодні "закручують" абсолютно усі "гайки", які тільки можуть бути. Частковою мобілізацією вони випустили деякий пар, оцінили кількість людей, які були готові покинути Росію, а решту перетворять на німих рабів, що допоможуть режиму вижити", – додав оглядач.

На його думку, це ніщо інше, як намагання зацементувати путінський режим і спосіб опустити над Росією "залізну завісу".

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Звільнення Херсонщини та ядерна загроза

Черник зауважив, що у ситуації із російськими заявами щодо Херсона не треба тримати високо "планку очікувань".

"Нехай всю роботу зроблять ЗСУ. Сам факт того, що у противника є риторика навколо Херсона – свідчить про те, що втримати цей плацдарм їм буде неймовірно важко. Але тут не треба поспішати", – підкреслив експерт.

Водночас він поки скептично оцінює можливість ядерної загрози для України.

По Криму нанесли десятки офіційно підтверджених ударів й нічого не відбулося. Крим набагато сакральніший, ніж нові окуповані території. Тому я дещо понизив би цей градус напруги. Це може статися, але рішення на прийняття удару приймають п'ятеро людей,

– вказав оглядач.

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За його словами, у ситуації з інцидентом на Кримському мості не видно, що зокрема ФСБ і Міноборони Росії знайдуть погодження рішення про застосування ядерної зброї.

"Ланцюжок" від прийняття рішень до закладання ядерної ракети, чи навіть розпакування снаряда – доволі довгий. Я впевнений більш ніж на 100 відсотків, що заокеанські друзі мають такі технології та агентурну мережу, що дозволять ці "ланцюжки" перебити. Жодним чином не стверджую, що "ядерна рушниця" не витягнута із сейфа, але до "пострілу" ще доволі далеко", – резюмував Черник.

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