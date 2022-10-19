Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин обіцяє в'язням амністію та "чисті" документи. Окупанти ж на це "ведуться". Один з таких зеків потрапив у полон та розповів, як відбувається вербування.

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В'язнів використовують як гарматне м'ясо

Полонений "повоював" в Україні аж 2 дні – приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

Нас використовують як гарматне м'ясо. Наш командир відправив нас уперед, спочатку ми разом йшли, а потім я озирнувся – вони були дуже далеко. Звичайне гарматне м'ясо: щоб знати, де які позиції є, хто де стоїть,

– розповів зек.

Він додав, що коли в'язнів вербували, їм розповідали зовсім іншу історію.

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Вербує зеків особисто Пригожин

Чоловік також розповів, що їх вербував особисто Пригожин. Він запевняв, мовляв, зеки будуть воювати пліч-о-пліч з "досвідченими" військовими, які їх всьому навчать. Також обіцяли, що на передову їх не кидатимуть.

За словами полоненого, із 1200 в'язнів 267 одразу погодилися на "мобілізацію". Вже за кілька днів окупант зрозумів, що насправді їх обдурили, і виживе він, тільки здавшись у полон.

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