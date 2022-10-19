Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин обещает заключенным амнистию и "чистые" документы. Оккупанты же на это "ведутся". Один из таких зеков попал в плен и рассказал, как происходит вербовка.

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Узников используют как пушечное мясо

Пленный "повоевал" в Украине 2 дня – приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.

Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом я оглянулся – они были очень далеко. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит,

– рассказал зек.

Он добавил, что когда заключенных вербовали, им рассказывали совсем другую историю.

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Вербует зэков лично Пригожин

Мужчина также рассказал, что их вербовал лично Пригожин. Он уверял, мол, зеки будут воевать бок о бок с "опытными" военными, которые их всему научат. Также обещали, что на передовую их не будут бросать.

По словам пленника, из 1200 заключенных 267 сразу согласились на "мобилизацию". Уже через несколько дней оккупант понял, что на самом деле их обманули, и выживет он, только сдавшись в плен.

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