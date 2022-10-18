За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, всередині жовтня на підсилення російсько-терористичних угруповань на донецький напрямок привезли понад 4 тисячі звільнених для війни в'язнів. Переважна більшість із них не хоче брати до рук зброю та гинути в Україні, але їх змушують бути "гарматним м'ясом" під загрозою розстрілу.

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Звісно, від таких вояк росіянам на фронті більше проблем, ніж користі. Бо окрім бездумних лобових штурмів позицій ЗСУ вони здатні лише на те, щоб вчиняти стрілянину з товаришами по зброї. При чому вбивають своїх вони геть не завжди через побутові конфлікти.

Масові перекидання в'язнів пов'язані із втратами серед мобілізованих

Ще влітку плани російського військово-політичного командування на використання "штрафбатів" були набагато менш масштабними. Путін дозволив своєму поплічнику Пригожину наймати зеків у приватну військову компанію.

Росіяни збиралися достатньо непогано готувати в'язнів, аби вони могли більш-менш ефективно показувати себе на полі бою. Разом із цим саме на них хотіли зробити головну ставку на найважчих ділянках фронту – щоб і завдання було виконане, і живим додому ніхто з них не повернувся.

Втім, через великі втрати серед кадрових солдатів, терористів та примусово відправлених на війну жителів Донбасу, Путіну довелося змінили плани. Оскільки мобілізація у Росії не могла дуже швидко вирівняти ситуацію на фронтах, генерали вирішили закривати дірки зеками.

Оскільки мобілізація у Росії не могла дуже швидко вирівняти ситуацію на фронтах, генерали вирішили закривати дірки зеками. Однак перші загони ув'язнених закінчилися буквально через кілька днів їх участі у війні. Через це загарбники почали перекидати на лінію фронту більше "чмобіків".

Однак і така тактика не змогла забезпечити потрібного Кремлю ефекту, бо угруповання мобілізованих виявилися неймовірно слабкими. Через величезні втрати серед "чмобіків", а також для того, щоб виграти час на їх навчання, у російському генштабі почали масово звільняти зеків з в'язниць та перекидати їх на поле бою.

Використовувати тисячі зеків вирішили не тільки для оборонних завдань, але й для наступу на Авдіївку та Бахмут. Без навчання та забезпечення їх відправляли на забій буквально через годину після прибуття на територію України.

Поспіхом сформовані групи для атак постійно несуть великі втрати, а ті в'язні, що повертаються з бою, чекають на нове поповнення своїх "колег" та "розважаються" алкоголем та наркотиками.

Через переляк та нетверезість розстріляли кількох бойовиків "ДНР"

Оскільки вживання різноманітних речовин та горілки є нормою серед російського війська, за подібне ув'язнених ніхто особливо не карає, як і за вбивства своїх, які вони постійно скоюють напідпитку. Командири вирішили, що побороти таке явище у створених із зеків загонах просто неможливо, а життя таких воїнів нікого не цікавить.

Однак подекуди озброєні російські в'язні вбивають тих, кого у зведеному ординському війську цінують трохи більше – бойовиків так званих "республік", а також російських військовослужбовців. Так, перебуваючи під дією наркотиків, група зеків розстріляли трьох терористів з Донецька. Як з'ясувалося, вони переплутали їх із диверсантами ЗСУ, через що вирішили відкрити вогонь на ураження.

Врятувати жодного з бойовиків не вдалося, але винуватців цього інциденту польові офіцери вирішили наступного ж дня відправити у бій без шансів на виживання. У них відібрали автомати, а перед атакою наказали іншим в'язням розстріляти вбивць у випадку, якщо вони тікатимуть або ж відсиджуватимуться десь у безпечному місці.