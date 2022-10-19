Також не виключено тимчасове відселення мешканців у безпечні райони. Про це повідомляють росЗМІ.

Зверніть увагу Путін оголосив воєнний стан на окупованих Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині

Путін обмежив в'їзд у Севастополь

Як стало відомо, у Севастополі та інших регіонах Росії Путін ввів середній рівень реагування.

Середній рівень реагування вводиться в регіонах, що межують з Україною та "новими суб'єктами Росії". Окрім Севастополя це стосується окупованого Криму, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.

Згідно з указом, для об'єктів, що забезпечують роботу транспорту, зв'язку, енергетики та становлять підвищену небезпеку для життя та здоров'я людей та природи, вводиться особливий режим роботи.

Також передбачено тимчасове відселення мешканців до безпечних районів з обов'язковим наданням стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень.

В'їзд до Севастополя та виїзд із нього здійснюватиметься за особливою процедурою, так само як і свобода пересування територією міста. Також передбачається обмеження руху транспортних засобів та здійснення їхнього огляду.

Окрім цього, у Севастополі, як і в інших згаданих в указі регіонах, так звана місцева влада зобов'язала створити оперативні штаби. Рішення такого штабу будуть обов'язковими до виконання на території регіону.

До речі, раніше Сергій Аксьонов заявляв, що нібито введення в Криму комендантської години та обмежень на в'їзд та виїзд наразі не планується. Втім, щось пішло не за планом.

Також влада Севастополя повідомила, що у місті не будуть вводитися додаткові заходи безпеки, зокрема тотальні обмеження в'їзду та комендантська година

Губернатор заявив, що заходи терористичної безпеки будуть посилені на об'єктах енергетики та транспорту, а також соцоб'єктах Севастополя.

У Росії "рівень базової готовності"

У деяких регіонах Росії запровадили "рівень базової готовності". Загарбники збираються посилити охорону військових, державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики.

До речі, у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях Путін надумав ввести воєнний стан.

Зазначимо, що воєнний стан на окупованих територіях запроваджується з дня опублікування відповідного указу.

Нагадаємо, що 30 вересня диктатор Владімір Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій – Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини.

Варте уваги – Путін ввів воєнний стан на окупованих територіях України: дивіться відео