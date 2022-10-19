Также не исключено временное отселение жителей в безопасные районы. Об этом сообщают РосСМИ.

Обратите внимание Путин объявил военное положение на оккупированных Донбассе, Запорожье и Херсоне

Путин ограничил въезд в Севастополь

Как стало известно, в Севастополе и в других регионах России Путин ввел средний уровень реагирования.

Средний уровень реагирования вводится в регионах, граничащих с Украиной и "новыми субъектами России". Кроме Севастополя, это касается оккупированного Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Согласно указу, для объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, энергетики и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и природы, вводится особый режим работы.

Также предусмотрено временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Въезд в Севастополь и выезд из него будет осуществляться по особой процедуре, равно как и свобода передвижения по территории города. Также предусматривается ограничение движения транспортных средств и их осмотр.

Кроме этого, в Севастополе, как и в других упомянутых в указе регионах, так называемые местные власти обязали создать оперативные штабы. Решения такого штаба будут обязательными к выполнению на территории региона.

Кстати, ранее Сергей Аксенов заявлял, что якобы введение в Крыму комендантского часа и ограничений на въезд и выезд пока не планируется. Впрочем, что-то пошло не по плану.

Также власти Севастополя сообщили, что в городе не будут вводиться дополнительные меры безопасности, в том числе тотальные ограничения въезда и комендантский час.

Губернатор заявил, что меры террористической безопасности будут ужесточены на объектах энергетики и транспорта, а также соцобъектах Севастополя.

В России "уровень базовой готовности"

В некоторых регионах России ввели "уровень базовой готовности". Захватчики собираются усилить охрану военных, государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Кстати, в так называемых ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях Путин решил ввести военное положение.

Отметим, что военное положение на оккупированных территориях вводится со дня опубликования указа.

Напомним, что 30 сентября диктатор Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий – Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей.

Достойно внимания – Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины: смотрите видео