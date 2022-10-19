Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, путінський режим або впаде внаслідок перевороту серед владних еліт, або Росія просто-таки розвалиться. Один з цих варіантів точно трапиться.

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Наслідки є неминучими

Як наголошує Смірнов, в деяких регіонах Росії незадоволені проведенням мобілізації. Однак в короткостроковій перспективі говорити про локальні конфлікти не доводиться.

Є певний градус кипіння, але він зараз недостатній. Впевнений, що наслідки будуть після нашої великої перемоги. Це або звільнення Херсона, Луганська чи Донецька. Це буде для Путіна потужною поразкою,

– вважає Смірнов.

Знакова перемога українських військ, яка накладеться на невдалу мобілізацію в окупантів, може стати сигналом для росіян, що їм потрібен новий "вожак". Це може зробити або хтось в регіонах, або хтось із прибічників Путіна. Україна має бути готовою до таких можливих сценаріїв.

Смірнов переконаний, що стратегічно перемога вже за Україною. Однак, щоб фактично здолати окупантів, потрібно ще багато-багато працювати.

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Додамо, війська російських загарбників зазнають все нових втрат на фронті. Тепер разом з кадровими солдатами в окупантів гинуть і "частково мобілізовані". Як розповів військовий експерт Олег Жданов, за різними оцінками, за кілька тижнів на фронті вже загинули від 200 до 2 тисяч російських "чмобіків".

Крім того, українські військові вже знищили понад 66 280 російських окупантів. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилися ще 430 загарбників.