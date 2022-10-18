Тож ситуація не змінюється, хоча на Донеччині тривають запеклі бої з російськими вбивцями. Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.

До слова Армія Росії скоротилася аж на 530 окупантів за добу: втрати ворога станом на 18 жовтня

Так, росіяни намагались атакувати у районі Торського, Спірного, Соледара, Бахмута, Водяного, Маріїнки та Новомихайлівки. Наші оборонці не дозволили їм цього зробити.

За словами експерта, вже третій місяць поспіль українська армія втримує рубежі оборони у цьому районі. Росіяни намагаються кинути проти захисників всіх, кого можуть. Вони мобілізують тисячі найманців.

За різними оцінками, як наголосив фахівець, вже загинуло від 200 до 2 тисяч мобілізованих росіян на всіх напрямках всього за кілька тижнів.

Цифри відрізняються. Про 2 тисячі загиблих в Україні говорять опозиційні російські пабліки. При чому, не всі померли на лінії фронту. Дехто – ще на підходах у районах зосередження,

– пояснив Жданов.

І додав, що, наприклад, під Сватовим є місця, де окупанти зосереджують велику кількість техніки та особового складу. Більшість з них – мобілізовані.

Що відомо про останні втрати російських "мобіків" в Україні: дивіться відео

Свіжі втрати ворога

Станом на 237 день повномасштабної війни в Україні ліквідували 65 850 окупантів. Тільки за минулу добу наші захисники знищили ще 530 російських загарбників.

Окрім іншого, війська загарбники втратили ще й: