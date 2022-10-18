Так что ситуация не меняется, хотя в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими убийцами. Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

К слову Армия России сократилась на 530 оккупантов в сутки: потери врага по состоянию на 18 октября

Так, россияне пытались атаковать в районе Торского, Спорного, Соледара, Бахмута, Водяного, Мариинки и Новомихайловки. Наши защитники не позволили им это сделать.

По словам эксперта, уже третий месяц украинская армия удерживает рубежи обороны в этом районе. Россияне пытаются бросить против защитников всех, кого могут. Они мобилизуют тысячи наемников.

По разным оценкам, как отметил специалист, уже погибло от 200 до 2 тысяч мобилизованных россиян по всем направлениям всего за несколько недель.

Цифры отличаются. О 2 тысячах погибших в Украине говорят оппозиционные российские паблики. Причем не все умерли на линии фронта. Некоторые – еще на подходах в районах сосредоточения,

– объяснил Жданов.

И добавил, что, например, под Сватовым есть места, где оккупанты сосредоточивают большое количество техники и личного состава. Большинство из них – мобилизованные.

Что известно о последних потерях российских "мобиков" в Украине: смотрите видео

Свежие потери врага

По состоянию на 237-й день полномасштабной войны в Украине ликвидировали 65 850 оккупантов. Только за минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 530 российских захватчиков.

Кроме прочего, войска захватчики потеряли еще и: