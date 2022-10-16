Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні ввечері 16 жовтня.

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"Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут. Там тривають дуже важкі бої", – зазначив президент.

Хто воює проти українців

За словами Зеленського, росіяни намагаються кинути проти захисників всіх, кого можуть. Вони мобілізують тисячі найманців.

Зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що саме так Кремль і спонсорує терор – шукає у в'язницях вбивць, яким за нові злочини обіцяє свободу. Відтак не варто сумніватися, що Росія є державою-терористко. Як наголосив Зеленський, світ має це визнати.

"Я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході, на Півдні держави", – сказав президент.

Зверніть увагу – нове звернення Зеленського до українців: дивіться відео