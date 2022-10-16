Об этом сказал Владимир Зеленский в обращении вечером 16 октября.

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"Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут. Там продолжаются очень тяжелые бои", – отметил президент.

Кто воюет против украинцев

По словам Зеленского, россияне пытаются бросить против защитников всех, кого могут. Они мобилизуют тысячи наемников.

В том числе и 2 тысячи "зэков" – они среди наемников именно там. И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии,

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что именно так Кремль и спонсирует террор – ищет в тюрьмах убийц, которым за новые преступления обещает свободу. Поэтому не стоит сомневаться, что Россия является государством-террористом как отметил Зеленский, мир должен это признать.

"Я благодарен всем нашим воинам, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения – на востоке, на Юге государства", – сказал президент.

Обратите внимание – новое обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео