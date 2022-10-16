Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий.

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"Вже декілька днів поспіль російські війська намагаються взяти Бахмут. Це для них така "Брестська фортеця", – зазначив Череватий.

Будують "лінію Путіна"

За словами речника, окупанти не припиняють поширювати пропаганду про свої нібито успіхи. Заявляють – захопили низку населених пунктів біля Бахмуту.

Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі, – пояснив Череватий.

Крім цього, росіяни брешуть і про контрнаступ на Лиман. Натомість ворог зводить оборонні позиції поблизу Кремінної та Сватового.

"Ба більше, вони у своїх пабліках вихваляються, що будують так звану "лінію Путіна", зняли з квадрокоптера, з кількох позицій, розкадровано. Мовляв, готові не пропускати українську армію, і ні кроку назад. Думаю, що це теж елемент інформаційного впливу. Але наші штаби врахують всю оперативну інформацію при плануванні наступних дій. Не думаю, що противник переграє нас на цьому напрямку", – вважає Череватий.

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Що відбувається поблизу Бахмута