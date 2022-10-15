Російські фейки спростував Сергій Череватий – речник східного угруповання військ. Українські воїни тримають оборону міста.

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Жодних вуличних боїв немає.

Бахмутський напрямок – серед найгарячіших

Череватий розповів, що Бахмутський та Авдіївський напрямки – найгарячіші ділянки. Речник східного угруповання військ зауважив, що загарбники зосереджують основні удари у районі Бахмута. Ворог активно атакує. Водночас українські захисники та захисниці успішно стримують ворога та відбивають атаки.

Загалом найзапекліші бої тривають на Півдні та Сході.

Зеленський про ситуацію на Бахмутському напрямку

Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення заявив, що найважча ситуація станом на 15 жовтня – Бахмутський напрямок.

Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції,

– заявив президент.

Президент додав: українські герої роблять усе, щоб окупанти на Сході та Півдні відчували: у них немає жодних перспектив. Кого б Росія не кинула воювати проти українців, для країни-окупантки є лише один фінал –поразка.

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