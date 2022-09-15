Хоча для самих окупантів "зеки" – нічого більше, ніж розхідний матеріал у бойових діях. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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За його словами, росіяни це пояснюють можливістю "залагодити провину перед батьківщиною". Тому вони і надалі залучатимуть до війни кого попало.

Треба розуміти, що росія ніколи не вела війну на високому рівні – як тактично, так і технологічно. Вона завжди грала за одним простим принципом – щоб не сталося, закидати "м'ясом,

– пояснив Смірнов.

Тобто, їм однаково на своїх людей, росія ніколи не переймається за те, щоб воювати з мінімальними втратами. Другий принцип – зруйнувати все "під фундамент", щоб не було де облаштовувати позиції.ї

"Тому для росії ексув'язнені, бойовики квазіреспублік – це просто "гарматне м'ясо". Хоча серед полонених вони також присутні", – додав він.

Смірнов про полонених зеків: дивіться відео

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