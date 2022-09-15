Хотя для самих оккупантов "зеки" – ничего больше, чем расходный материал в боевых действиях. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.
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По его словам, россияне это объясняют возможностью "загладить вину перед родиной". Поэтому они и дальше будут привлекать к войне кого попало.
Надо понимать, что россия никогда не вела войну на высоком уровне – как тактически, так и технологически. Она всегда играла по одному простому принципу – чтобы не произошло, забрасывать "мясом",
– объяснил Смирнов.
То есть, им все равно на своих людей, россия никогда не переживает за то, чтобы воевать с минимальными потерями. Второй принцип – разрушить все "под фундамент", чтобы негде было обустраивать позиции.
"Поэтому для россии экс-заключенные, боевики квазиреспублики – это просто "пушечное мясо". Хотя среди пленных они также присутствуют", – добавил он.
Смирнов о пленных зеках: смотрите видео
На стороне россиян воюют заключенные
- Украинские военные взяли в плен российского заключенного. Он – боец частной военной компании "лига". В россии пленник осужден на 9 лет тюрьмы. В плен его взяли в Донбассе.
- Во время допроса он рассказал, что у их начальников была кличка "Хамзол" и "Китаец", они вагнеровцы.
- Пленный признался, что в "лигу" входит всего 70 московитов. Все заключенные, которых взяли на войну из тюрьмы. Готовили к участию в боевых действиях только неделю.