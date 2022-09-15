Хотя для самих оккупантов "зеки" – ничего больше, чем расходный материал в боевых действиях. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.

Внимание Пошел в ЧВК, потому что нужны были деньги: ВСУ взяли в плен первого узбека

По его словам, россияне это объясняют возможностью "загладить вину перед родиной". Поэтому они и дальше будут привлекать к войне кого попало.

Надо понимать, что россия никогда не вела войну на высоком уровне – как тактически, так и технологически. Она всегда играла по одному простому принципу – чтобы не произошло, забрасывать "мясом",

– объяснил Смирнов.

То есть, им все равно на своих людей, россия никогда не переживает за то, чтобы воевать с минимальными потерями. Второй принцип – разрушить все "под фундамент", чтобы негде было обустраивать позиции.

"Поэтому для россии экс-заключенные, боевики квазиреспублики – это просто "пушечное мясо". Хотя среди пленных они также присутствуют", – добавил он.

Смирнов о пленных зеках: смотрите видео

На стороне россиян воюют заключенные