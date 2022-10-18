Вочевидь, у Росії не можуть застосувати такий тип зброї, а лиш прагнуть продемонструвати наміри до цього. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Гра "ядерними м'язами"

Експерт зазначив, що на сьогодні є інформація про те, що в Баренцевому морі росіяни заблокували декілька секторів для начебто проведення ядерних випробувань.

Можливо, цей радбез пов'язаний з оголошенням випробувань ядерних зарядів або умовних ядерних зарядів. Це може бути щось дуже і дуже мале, але вони показуватимуть наміри, що можуть використовувати ядерну зброю. Можливо, це пов'язано саме з цим,

– пояснив оглядач.

За словами ексспівробітника СБУ, росіяни вже давно показують свої "ядерні м'язи", але не факт, що у них вони є.

"Останній раз, коли ще СРСР використовував ядерну зброю й проводив її випробування – це було 24 жовтня 1990 року, тобто майже 32 роки тому. Це були підземні випробування, а наземні були востаннє ще у 1960-х роках, тобто ще дуже давно. Тому не факт, що ядерна зброя у них у нормальному стані", – підкреслив Ступак.

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Він розповів, період напіврозпаду тритію, який використовують у російській ядерній зброї, становить 12 років.

"Тобто постійно ці заряди треба доукомплектовувати, оновлювати й невідомо, чи робила це Росія. Ми ж бачимо загальне становище їхніх військ, коли немає навіть зимової форми. Не факт, що у них є 1500 зарядів, які вони анонсували загалом із 6000 зарядів", – додав експерт.

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Як відреагує світ

Ступак зауважив, що якщо Росія захоче випробувати ядерну зброю, Європа повинна зробити не просто заяви про стурбованість.

У Європі повинні робити активні кроки, щоб допомогти Україні, посилювати своє військове виробництво, виділяти кошти на розвиток свого ВПК. Американці теж повинні те ж саме робити. Також потрібно ще більше домовленостей, щоб передавати ще більше техніки Україні,

– резюмував оглядач.

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