Якщо російський диктатор програватиме поступово – це зменшить ризик ядерних ударів по Україні. Про це 24 каналу розповів російський підприємець, опозиціонер Євгеній Чичваркін.

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Опозиціонер зазначив, що на сьогодні Путін ще не готовий до радикальних кроків у війні проти України.

Він дві гілки "Північного потоку" підірвав, але через третю ще може постачати газ. За нафту також гроші можна отримувати, як і за алмази. Поки Путін отримує гроші – стріляти ядерною бомбою не в його інтересах. Від цього він отримає менше вигоди,

– пояснив Чичваркін.

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За його словами, Путін – "патологічно жадібний упир", тому його мотивація конкретизована.

"Якщо він розумітиме, що втратить Крим і якщо це станеться раптово, то Путін може в стані афекту наробити шкоди. Якщо це буде неминуче, але повільно – психіка людей працює по-іншому. Путін – це жаба, яку потрібно варити повільно", – додав підприємець.

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