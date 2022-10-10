Якщо російський диктатор програватиме поступово – це зменшить ризик ядерних ударів по Україні. Про це 24 каналу розповів російський підприємець, опозиціонер Євгеній Чичваркін.
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Опозиціонер зазначив, що на сьогодні Путін ще не готовий до радикальних кроків у війні проти України.
Він дві гілки "Північного потоку" підірвав, але через третю ще може постачати газ. За нафту також гроші можна отримувати, як і за алмази. Поки Путін отримує гроші – стріляти ядерною бомбою не в його інтересах. Від цього він отримає менше вигоди,
– пояснив Чичваркін.
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За його словами, Путін – "патологічно жадібний упир", тому його мотивація конкретизована.
"Якщо він розумітиме, що втратить Крим і якщо це станеться раптово, то Путін може в стані афекту наробити шкоди. Якщо це буде неминуче, але повільно – психіка людей працює по-іншому. Путін – це жаба, яку потрібно варити повільно", – додав підприємець.
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Кремль погрожує "ядеркою": останні новини
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- Крім того, Папа Римський Франциск відреагував на ядерний шантаж Путіна, назвавши слова глави Кремля "божевіллям".
- 25 вересня стало відомо, що російське керівництво отримало нове попередження від США, що зіштовхнеться з "катастрофічними наслідками", якщо застосує ядерну зброю в Україні. США та партнери заявляють, що "дадуть рішучу відповідь" кремлю.
- 29 вересня представник ГУР Вадим Скібіцький назвав “дуже високою” загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Про це він сказав у коментарі The Guardian.
- Федерація американських вчених заявила, що Росія має 5977 ядерних боєголовок, хоч ці цифри є приблизними.
- 3 жовтня стало відомо, що західні ЗМІ поширили інформацію, що буцімто російський підводний човен "Бєлгород", помічений в арктичних водах, може випробовувати ядерну суперторпеду "Посейдон". Втім, така інформація може бути російським вкидом.
- Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що США дадуть потужну відповідь, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю проти України.
- Британські джерела стверджують, що Росія буцімто готується до випробувань з ядерною зброєю на кордонах з Україною й нібито відправила "потяг із ядерним арсеналом".