російські окупанти попри запроваджені санкції знаходять джерела фінансування війни проти України. Експорт алмазів – одне з них.

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Визнання російських алмазів "кривавими"

Україна разом з партнерами домагається того, щоб алмази з росії були визнані "кривавими". Окупанти скеровують доходи з їх продажу на війну проти України, тому реакція міжнародної спільноти має бути відповідною.

Чиновник Держдепу США Джордж Каджаті попросив голову Кімберлійського процесу розглянути відповідне рішення. Його вже виносили на розгляд у червні, але його заблокували росія, білорусь, Китай та низка інших країн.

Минулого року російські окупанти заробили на експорті алмазів 4,5 мільярда доларів. Зараз ворог скеровує зароблені з продажу алмазів кошти на війну проти України.

Лідери алмазної промисловості намагаються дистанціюватися від сировини з росії та розглядають реформу в галузі. Також повідомляється, що наступне засідання Кімберлійського процесу відбудеться у листопаді.

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