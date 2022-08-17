российские оккупанты, несмотря на введенные санкции, находят источники финансирования войны против Украины. Экспорт алмазов – один из них.

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Признание русских алмазов "кровавыми"

Украина вместе с партнерами добивается того, чтобы алмазы из россии были признаны "кровавыми". Оккупанты направляют доходы по их продаже на войну против Украины, поэтому реакция международного сообщества должна быть соответствующей.

Чиновник Госдепа США Джордж Каджати попросил главу Кимберлийского процесса рассмотреть соответствующее решение. Его уже выносили на рассмотрение в июне, но его заблокировали россия, беларусь, Китай и ряд других стран.

В прошлом году российские оккупанты заработали на экспорте алмазов 4,5 миллиарда долларов. Сейчас враг направляет заработанные по продаже алмазов средства на войну против Украины.

Лидеры алмазной промышленности пытаются дистанцироваться от сырья из россии и рассматривают реформу в отрасли. Также сообщается, что следующее заседание Кимберлийского процесса состоится в ноябре.

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