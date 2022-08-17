Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Украине не стоит беспокоиться из-за этого.

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"Китайцы на любое предложение отвечают утвердительно, поэтому когда путин спросил у них, будут ли они участвовать в совместных учениях, то они согласились. Это часть их дипломатии", - отметил политтехнолог.

Проявление политкорректности

По словам Шейтельмана, на учениях будут около 100 человек. Они могут отрабатывать, как сказал политтехнолог, ситуацию, когда с космоса упал метеорит, и нужно убрать какие-нибудь кирпичи. К ним присоединятся монголы, индусы и россияне.

Думаю, что примерно такими эти учения и будут. Китай и россия – очень далекие страны ментально, философски. Им просто не понять друг друга. Как эти две армии могут вместе воевать. Это совершенно невозможно. Мы с литовцами и французами сможем всегда договориться, а россияне и китайцы – нет,

– рассказал Шейтельман.

Он подчеркнул, что совместные учения россии и Китая являются проявлением политкорректности, но не подлинного сотрудничества.

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Еще одни учения китайцев

Когда 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, который Китай считает своей территорией, Пекин начал военные учения у острова.

Так же отреагировали и на визит конгрессменов. Китай обвиняет США в нарушении своего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому минобороны заявило – продолжают обучение и подготовку к войне, чтобы подавить "сепаратизм в Тайване".

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