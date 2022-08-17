Про це для 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Україні через це не варто хвилюватися.

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"Китайці на будь-яку пропозицію відповідають ствердно, тому коли путін запитав у них, чи вони братимуть участь у спільних навчаннях, то вони погодились. Це частина їхньої дипломатії", – зазначив політтехнолог.

Прояв політкоректності

За словами Шейтельмана, на навчаннях будуть приблизно 100 людей. Вони можуть відпрацьовувати, як сказав політтехнолог, ситуацію, коли з космосу впав метеорит, і треба прибрати якісь цеглини. До них долучаться монголи, індуси та росіяни.

Думаю, що приблизно такими ці навчання і будуть. Китай і росія – дуже далекі країни ментально, філософськи. Їм просто не зрозуміти одне одного. Як ці дві армії можуть разом воювати. Це абсолютно неможливо. Ми з литовцями й французами зможемо завжди домовитися, а росіяни та китайці – ні,

– розповів Шейтельман.

Він наголосив, що спільні навчання росії та Китаю є проявом політкоректності, але не справжнього співробітництва.

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Ще одні навчання китайців

Коли 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, який Китай вважає своєю територією, Пекін розпочав військові навчання біля острова.

Так само відреагували й на візит конгресменів. Китай звинувачує США у порушенні свого суверенітету й територіальної цілісності. Через це міноборони заявило – продовжують навчання і підготовку до війни, щоб придушити "сепаратизм у Тайвані".

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