У Пекіні знову заговорили про порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Тому Китай вирішив діяти за тою ж схемою, що під час візиту спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі – оголосити проведення військових навчань.

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Китай знову звинувачує США

Уже в традиційній манері Пекін звинуватив Вашингтон у провокаціях та "політичних трюках", які "підривають мир". Саме тому частина китайських військ, прилеглих до Тайваню оголосила про багатофункціональні військові навчання у морському та повітряному просторі навколо острова.

Народно-визвольна армія Китаю продовжує навчання і підготовку до війни, рішуче захищає національний суверенітет і територіальну цілісність і рішуче придушить будь-яку форму сепаратизму незалежності Тайваню та іноземне втручання,

– заявили в Міноборони Китаю.

Водночас прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен Чан заявив, що реакція Китаю на візити іноземних друзів на острів ніяк не впливає.

Делегація Конгресу на Тайвані

На початку серпня значна частина світу спостерігала за візитом спікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі на Тайвань на тлі військових погроз Китаю. 2 серпня у межах свого азійського турне Пелосі прибула на острів. Спікерка Палати Представників стала найвищою чиновницею США, яка відвідувала Тайвань з 1997 року.

Напередодні цієї поїздки у США виникли суперечки щодо доцільності візиту на Тайвань. Наприклад радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван виступив категорично проти, сам Джо Байден сумнівався у доцільності цього. Однак у Конгресі представники обох партій погодилися, що на тлі погроз Китаю не можна скасовувати візит.

Після успішного азійського турне Ненсі Пелосі, на Тайвань 14 серпня прибула делегація Конгресу на чолі з сенатором Едом Маркі.

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