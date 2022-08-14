Делегацію очолює сенатор Ед Маркі, якого супроводжують ще 4 політики. Зустріч з президенткою запланована на 15 серпня. Перед цим Тайвань відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
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Демонстрація підтримки США
З Маркі приїхали члени Палати представників: Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер та Аумуа Амата Коулман Радеваген. Коли Китай посилює напруженість у регіоні військовими навчаннями, делегація ще раз демонструє Тайваню тверду підтримку Конгресу США.
Делегація Конгресу США приїхала на Тайвань / Фото з твітера
Крім президента, сенатори зустрінуться з іншими високопосадовцями, щоб обговорити американсько-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок, зміну клімату та інші важливі питання.
Візит триватиме 2 дні / Фото з твітера
Що відомо про візит Пелосі
- Перед цим візит на Тайвань здійснила спікерка Палати представників США. Це був перший за 25 років візит високопоставленого чиновника США на Тайвань.
- Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню. Хоча у Вашингтоні запевнили, що не визнають незалежність Тайваню та не хочуть провокувати конфлікт з Китаєм.
- Після такого візиту Китай оголосив про військові навчання навколо острова. Також Пекін закрив повітряний простір поблизу Тайваню.
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