Делегацию возглавляет сенатор Эд Марки, которого сопровождают еще 4 политики. Встреча с президентом запланирована на 15 августа. Перед этим Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Китай начинает еще одни масштабные военные учения со стрельбами в Желтом море

Демонстрация поддержки США

С Марки приехали члены Палаты представителей: Джон Гарамэнди, Алан Лоуенталь, Дон Бейер и Аумуа Амата Коулман Радеваген. Когда Китай усугубляет напряженность в регионе военными учениями, делегация еще раз демонстрирует Тайваню твердую поддержку Конгрессу США.



Делегация Конгресса США приехала на Тайвань / Фото с твиттера

Кроме президента, сенаторы встретятся с другими чиновниками, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы.



Визит продлится 2 дня / Фото с твиттера

Что известно о визите Пелоси

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