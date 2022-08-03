После угроз Тайваню "коллапсом и большой катастрофой", Китай приступил к масштабным военным учениям. Они перекроют международные маршруты, проходящие через остров.

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Из-за учений в регионе скорректировали график полетов

СМИ пишут, что из-за таких шагов китайцев внесут изменения в графиках сообщения с островом. Так, только 4 августа аэропорт Таоюань планирует отменить до 40 рейсов на прилет и на вылет.

Международные авиакомпании получили предупреждение от Пекина

Международные компании получили предупреждение от Пекина об избежании полетов над зоной проведения военных учений. Потенциально опасными объявили сразу 6 регионов. Полеты будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.

Китайская авиакомпания Xiamen Airlines уже объявила об изменении нескольких рейсов.

Пилотам авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd. посоветовали иметь запас горючего на 30 минут для возможного изменения маршрута на Тайване.

Korean Air планирует перенаправить часть своих услуг в Южную Азию во избежание воздушного пространства Тайваня во время военных учений Китая.

ANA Holdings Inc. получила сообщение и меняет маршруты полётов на Тайвань.

Обратите внимание! Тайвань ведет переговоры с Филиппинами и Японией об изменении маршрутов сообщения. Также тайваньские власти попросили корабли избегать зоны проведения учений.

Первые фото с военных учений Китая / Фото из СМИ и соцсетей:

Кратко о реакции Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа посетила Тайвань и встретилась с президентом.

В Китае назвали это "игрой с огнем" и пообещали масштабные последствия.

Так Пекин уже ограничил торговлю с Тайванем, говорится о сотне продуктов.

В то же время Вашингтон заверил, что не признает независимость Тайваня и не хочет провоцировать конфликт с Китаем.

Смотрите в видео – о противостоянии Китая и США: