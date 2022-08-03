После угроз Тайваню "коллапсом и большой катастрофой", Китай приступил к масштабным военным учениям. Они перекроют международные маршруты, проходящие через остров.
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Из-за учений в регионе скорректировали график полетов
СМИ пишут, что из-за таких шагов китайцев внесут изменения в графиках сообщения с островом. Так, только 4 августа аэропорт Таоюань планирует отменить до 40 рейсов на прилет и на вылет.
Международные авиакомпании получили предупреждение от Пекина
Международные компании получили предупреждение от Пекина об избежании полетов над зоной проведения военных учений. Потенциально опасными объявили сразу 6 регионов. Полеты будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.
- Китайская авиакомпания Xiamen Airlines уже объявила об изменении нескольких рейсов.
- Пилотам авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd. посоветовали иметь запас горючего на 30 минут для возможного изменения маршрута на Тайване.
- Korean Air планирует перенаправить часть своих услуг в Южную Азию во избежание воздушного пространства Тайваня во время военных учений Китая.
- ANA Holdings Inc. получила сообщение и меняет маршруты полётов на Тайвань.
Первые фото с военных учений Китая / Фото из СМИ и соцсетей:
Кратко о реакции Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань:
- Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа посетила Тайвань и встретилась с президентом.
- В Китае назвали это "игрой с огнем" и пообещали масштабные последствия.
- Так Пекин уже ограничил торговлю с Тайванем, говорится о сотне продуктов.
- В то же время Вашингтон заверил, что не признает независимость Тайваня и не хочет провоцировать конфликт с Китаем.
Смотрите в видео – о противостоянии Китая и США: