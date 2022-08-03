В частности, уверяют, что это случится, если страна решит официально провозгласить свою независимость . Об этом заявил официальный представитель Пекина Ма Сяогуан.

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Он добавил, что "провокации и вмешательства извне могут усилиться в следующем году". Дело в том, что Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и чтобы подтвердить свои претензии на суверенитет в последние два года лишь усилило военное и дипломатическое давление,

Китай готов приложить все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но будет действовать, если "красные линии" в вопросе независимости перейдут,

– сказал Ма Сяогуан.

И добавил, если Тайвань прибегнет хоть к каким-то провокациям, то они будут "вынуждены принять решительные меры", - добавил Ма.

Внимание! На фоне визита спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в Вашингтоне в очередной раз подтвердили, что не поддерживают независимость острова. В то же время подчеркивают, что политика имела полное право на эту поездку

Тайвань призывает к диалогу

В заявлении тайваньский Совет по делам материка призвал Пекин "серьезно задуматься о своей деятельности по Тайваню и правильно оценить ситуацию".

Тайвань утверждает, что является независимой страной и клянется защищать свою свободу и демократию. Совет вновь призывал к равноправному диалогу. Также там заявили, что придерживаются политики "отказа от провокаций" для сохранения мира через Тайваньский пролив и в регионе.

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