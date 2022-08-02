Соответствующее решение было принято в Министерстве обороны Тайваня. Усиленный уровень боевой готовности продлится с утра вторника 2 августа по полдень четверга 4 июля. Именно в один из этих дней ожидают возможный визит Нэнси Пелоси в Тайбэй.

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Пелоси может встретиться со спикером Тайваня

Заметим, что ранее сообщалось о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Речь шла о 2 августа. Соответствующая информация появилась параллельно заявлением Соединенных Штатов. Там подчеркнули, что никакие китайские угрозы не испугают их, а также не заставят "сидеть сложа руки".

Если говорить о ситуации по состоянию на 2 августа, то Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, передает издание Bernama. Спецборт, которым путешествует спикер Палаты представителей США, приземлился на базе королевских ВВС в Субанге. В ходе своего визита в Пелоси запланирована встреча со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном, а также премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом. Источники сообщают, что в тот же день она отправится и в Тайвань.

Добавим, что сама Пелоси не подтверждала, что прибудет в Тайвань. Она дипломатически заявила, что соответствующее желание у нее есть, но это вовсе не означает, что во время своего тура по странам Азии она приедет именно в Тайбэй. В то же время есть информация, что 2 августа у спикера государства запланирована встреча с Пелоси.

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