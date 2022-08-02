Відповідне рішення ухвалили у Міністерстві оборони Тайваню. Посилений рівень бойової готовності триватиме з ранку вівторка 2 серпня по полудень четверга 4 липня. Саме в один із цих днів очікують на можливий візит Ненсі Пелосі до Тайбею.

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Пелосі може зустрітись зі спікером Тайваню

Зауважимо, що раніше повідомлялось про те, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань. Мовилося про 2 серпня. Відповідна інформація з'явилась паралельно з заявами Сполучених Штатів. Там підкреслили, що жодні китайські погрози не злякають їх, а також не змусять "сидіти склавши руки".

Якщо говорити про ситуацію станом на 2 серпня, то наразі Ненсі Пелосі прибула до Малайзії, передає видання Bernama. Спецборт, яким подорожує спікерка Палати представників США, приземлився на базі королівських ВПС у Субанзі. Під час свого візиту в Пелосі запланована зустріч зі спікером нижньої палати парламенту Азхаром Азізаном Харуном, а також прем'єр-міністром Ісмаїлом Сабрі Яакобом. Джерела повідомляють, що в той же день вона вирушить і до Тайваню.

Додамо, що сама Пелосі не підтверджувала, що прибуде до Тайваню. Вона дипломатично заявила, що відповідне бажання у неї є, але це зовсім не означає, що під час свого туру по країнах Азії вона завітає саме до Тайбею. Водночас є інформація, що 2 серпня у спікера держави запланована зустріч з Пелосі.

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