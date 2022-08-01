СМИ сообщили, что визит Пелоси с поддержкой страны начнется поздно вечером. Покинуть Тайвань политика планирует уже на следующий день.

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Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе примерно в 22:30 по местному времени. На следующий день, 3 августа, она посетит парламент Тайваня. Также запланирована встреча с президентом Цай Инвеном.

США поддерживают визит Пелоси

Пентагон готовится к визиту Пелоси на Тайвань. Хотят убедиться, что путешествие будет безопасным и надежным, несмотря на напряженность в отношениях США и Китая. Представитель Министерства обороны США заявил, что администрация Джозефа Байдена Джон Кирби отметил, что в ведомстве поддерживают поездку на Тайвань.

Кстати , Китай хочет растрошить россию и забрать себе самые интересные части, – Давыдюк.

Реакция Китая на визит

Пелоси отправилась с визитом в Азию 30 июля. Пекин заявил, что готов сбить американский самолет. Кроме этого, Китай объявил о военных учениях. Поэтому Тайвань развернул ПВО вблизи аэродрома, где должен был приземлиться американский борт.

За самолетом, где находилась Пелоси, наблюдали в приложении Flightradar24 около 100 тысяч человек со всего мира. Воздушное судно приземлилось на Гавайских островах.

Китай может атаковать Тайвань

Между Китаем и Тайванем напряженная ситуация. Пекин регулярно нарушает воздушное пространство Тайваня и заявляет о намерении любым способом "вернуть" эту страну.

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В Минобороны Японии считают, что Китай готовится к войне. Особенно после полномасштабного вторжения России в Украину.

Армия Китая в соцсетях заявила, что готовится к войне . Это можно расценивать как поднятие морального духа или как прямую угрозу США и Тайваню.

Обратите внимание – у Китая есть претензии к россии: смотрите видео