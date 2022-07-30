Учения начались уже в субботу, 30 июля. Перед этим Тайвань поднял в небо истребители из-за учебы Китая и вероятный визит Пелоси.

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Китай начал новые учения

Китай заявил, что в субботу (говорится о 30 июля – 24 канал) проводит военные учения у своего побережья напротив Тайваня после того, как предупредил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказаться от возможных планов посетить остров, который Пекин считает частью своей территории,

– говорится в сообщении.

Также Управление морской безопасности заявило, что предупредило корабли избегать этого района. Кроме того, заметили, что китайские системы ПВО двигались в провинцию Фуцзянь, соседствующую с Тайванем.

"Это ЗРК HQ-22 народно-освободительной армии Китая, который предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников среднего и тяжелого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей", – говорится в сообщении.

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До вероятного приземления самолета с Нэнси Пелоси на остров Тайвань оставались считанные часы.

Что этому предшествовало

После заявления о предполагаемом визите Нэнси Пелоси в Тайвань, Китай пригрозил США. В стране намекнули на военную угрозу.

Тур во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси начался 29 июля. Официальная делегация Конгресса США во главе с Пелоси посетит страны Азии, являющиеся союзниками США – Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.

Однако неизвестно, поедет ли Нэнси Пелоси на Тайвань. Издание написало, что в маршруте 29 июля визит в Тайвань указан как "предыдущий".

На этом фоне Китай начал морские учения. Политолог Николай Давидюк объяснил, что не просто Китай бросает вызов США, бросают автократию. Это уже третья мировая война. Мир сегодня в страхе ее начала уже дошел до середины.

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