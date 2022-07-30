Учения начались уже в субботу, 30 июля. Перед этим Тайвань поднял в небо истребители из-за учебы Китая и вероятный визит Пелоси.
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Китай начал новые учения
Также Управление морской безопасности заявило, что предупредило корабли избегать этого района. Кроме того, заметили, что китайские системы ПВО двигались в провинцию Фуцзянь, соседствующую с Тайванем.
"Это ЗРК HQ-22 народно-освободительной армии Китая, который предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников среднего и тяжелого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей", – говорится в сообщении.
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До вероятного приземления самолета с Нэнси Пелоси на остров Тайвань оставались считанные часы.
Что этому предшествовало
- После заявления о предполагаемом визите Нэнси Пелоси в Тайвань, Китай пригрозил США. В стране намекнули на военную угрозу.
- Тур во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси начался 29 июля. Официальная делегация Конгресса США во главе с Пелоси посетит страны Азии, являющиеся союзниками США – Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.
- Однако неизвестно, поедет ли Нэнси Пелоси на Тайвань. Издание написало, что в маршруте 29 июля визит в Тайвань указан как "предыдущий".
- На этом фоне Китай начал морские учения. Политолог Николай Давидюк объяснил, что не просто Китай бросает вызов США, бросают автократию. Это уже третья мировая война. Мир сегодня в страхе ее начала уже дошел до середины.
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