Визит не входит в программу тура Пелоси. Однако о возможных изменениях СМИ рассказал высокопоставленный чиновник Тайваня и официальный представитель США.
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В Пентагоне круглосуточно следят за ситуацией
По словам тайваньского чиновника, Пелоси может остаться на Тайване на ночь. Неизвестно, когда именно спикер приземлится в Тайбэе.
Представители министерства обороны США круглые сутки работают над мониторингом любых перемещений китайцев в регионе и разрабатывают план безопасности.
Что этому предшествовало
- Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами 30 июля. Предполагали, что она приедет в Тайвань, невзирая на негативную реакцию Китая. Сама чиновник говорила, что планирует такой визит после 1 августа.
- Однако из-за этого Пекин может развернуть военную агрессию против демократического Тайваня. В воздушных силах КНР заявили, что "будут решительно защищать национальный суверенитет".
- Поэтому возникли дискуссии, действительно ли Пелоси следует лететь на Тайвань. Члены Конгресса от обеих партий призвали спикера не отказываться от визита, как того требовал Китай. Мол, отказ из-за протестов будет равносилен уступке Пекину.
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