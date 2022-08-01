Візит не входить до програми туру Пелосі. Однак про ймовірні зміни ЗМІ розповів високопоставлений урядовець Тайваню та офіційний представник США.

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У Пентагоні цілодобово стежать за ситуацією

За словами тайванського чиновника, Пелосі може залишитись на Тайвані на ніч. Невідомо, коли саме спікерка приземлиться в Тайбеї.

Представники міністерства оборони США цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та розробляють план безпеки.

Що цьому передувало

Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами 30 липня. Припускали, що вона приїде в Тайвань, попри негативну реакцію Китаю. Сама чиновниця говорила, що планує такий візит після 1 серпня.

Однак через це Пекін може розгорнути військову агресію проти демократичного Тайваню. У повітряних силах КНР заявили, що "рішуче захищатимуть національний суверенітет".

Тому виникли дискусії, чи дійсно Пелосі варто летіти у Тайвань. Члени Конгресу від обох партій закликали спікерку не відмовлятися від візиту, як цього вимагав Китай. Мовляв, відмова через протести буде рівносильна поступці Пекіну.

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