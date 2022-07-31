Пелоси не полетит в Тайвань

В то же время пресс-служба Пелоси опубликовала программу ее азиатского турне. Отмечается, что спикер посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию. О визите на Тайвань речь не идет.

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Сама же спикер тоже написала в твиттере о своем турне и тоже не вспомнила Тайвань.

Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высшем уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности,

– заявила Пелоси.

Что этому предшествовало

Вчера, 30 июля, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами. Предполагали, что она посетит Тайвань, несмотря на крайне негативную реакцию Китая.

Кроме того, предварительно сама Пелоси говорила, что планирует посетить Тайвань после 1 августа.

Однако рост обеспокоенности по поводу того, что Пекин может развернуть военную агрессию против демократического Тайваня, вызвало дискуссии, действительно ли Пелоси следует лететь в Тайвань.

Члены Конгресса от обеих партий призвали спикера не отказываться от визита, как этого требовал Китай. Мол, отказ из-за протестов будет равносилен уступке Пекину.

Интересно, что, несмотря на то, что США не признают независимость Тайваня, подобный официальный визит американских конгрессменов был 25 лет назад – в 1997 году.

Важно! 22 июля Министерство обороны Японии заявило о чрезвычайно высокой угрозе нападения Китая на Тайвань. Следует отметить, что в Пекине неоднократно говорили о стремлении "вернуть Тайвань любым способом".

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