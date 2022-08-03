Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Белом доме. Он подчеркнул, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань отвечает всем коммюнике и, в частности, закону об отношениях с Тайванем 1979 года.

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США не хотят конфликта с Китаем

Джон Кирби подчеркнул, что визит Пелоси в Тайвань не является первой поездкой спикера Палаты представителей на остров. Более того, каждый год члены конгресса посещают Тайвань с визитами. США делают все необходимое для безопасности таких визитов, в том числе и поездки Нэнси Пелоси.

Также представитель Пентагона отметил, что визит Пэлоси никоим образом не меняет отношения Вашингтона и Пекина, а позиция по Тайваню неизменна.

Мы не поддерживаем независимость Тайваня,

– подчеркнул Кирби.

Также представитель Пентагона подчеркнул, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом Вашингтон говорил с Пекином на самых высоких уровнях – в том числе и на уровне лидеров. Однако США будут оказывать оборонную поддержку Тайваню, потому что стремятся поддерживать мир и стабильность.

Кирби подчеркнул, что США стремятся поддерживать диалог, однако все будет зависеть от того, как в течение следующих дней будет вести себя Китай.

Визит Пелоси на Тайвань: главное

2 августа самолет со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. На 3 августа у нее запланирован ряд встреч с властями острова.

МИД Китая осудил визит Пелоси и назвал его вмешательством США во "внутренние вопросы" страны, потому что Пекин считает Тайвань своей территорией. Сама же Пелоси подчеркнула, что ее визит не противоречит отношениям с Китаем, а сейчас ее приезд демонстрирует поддержку статус-кво Тайваня и того, что США не поддерживают попытки изменить этот статус в одностороннем порядке.

Затем Китай анонсировал проведение масштабных учений вокруг Тайваня – в 6 морских районах состоятся военные маневры в течение 3 дней, для которых будет закрыто воздушное и морское пространство. Китайский журналист Ху Сидзинь фактически заявил о планах на вторжение на остров, назвав целью "учений" – "воссоединение Китая".

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