МИД Китая выразил свое возмущение визитом Нэнси Пелоси и обвинил США в попытке "подорвать" суверенитет страны. Пекин обвинил Вашингтон в использовании тайваньского вопроса в своих интересах.

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Что говорят в Пекине

МИД Китая пригрозил ответными мерами на визит Пелоси на Тайвань. В то же время, последствия Пекин переводит на власть острова и США.

Китай однозначно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны нести сторона США и сепаратистские силы "независимости Тайваня",

– заявили в Пекине.

Также в МИД заявили, что "тайваньский вопрос" является внутренним для Китая, поэтому США не должны в него вмешиваться.

Реакция Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси после посадки в аэропорту Тайбэя заявила, что ее визит не противоречит отношениям с Китаем в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года. То есть документом, принятым в год установления дипломатических отношений Вашингтона и Пекина.

Также Пелоси подчеркнула, что ее визит является доказательством поддержки тайваньской демократии. По словам спикера Палаты представителей, США выступают против односторонних попыток Пекина изменить "статус-кво" Тайваня.

Наши дискуссии с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержки нашего партнера и продвижении наших общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона. Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня как никогда важна, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией,

– заявила Пелоси.

Обострение между Китаем и Тайванем: коротко

На фоне войны России против Украины в мире возникла еще одна угроза – вторжение Китая на Тайвань, который в Пекине считают своей территорией. Во время азиатского турне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси все же отправилась на Тайвань и 2 августа приземлилась в Тайбэе.

В то же время, Китай продолжает агрессивную риторику и объявляет военные учения: сначала в Тайванском заливе, а теперь вокруг всего острова. Все, что известно об обострении в Юго-Восточной Азии, мы собрали здесь.

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