Тайвань поддерживают даже те страны, которые официально не признают его независимость и соблюдают "политику одного Китая". На чьей стороне сейчас мир, читайте в материале 24 канала.

Важно Китай может напасть на Тайвань и при чем здесь Пелоси: все, что известно о новой угрозе

Поддержка Китая и Тайваня на уровне признания

После завершения гражданской войны и поражения партии Гоминьдан, которая отправилась на Тайвань, в мире образовались фактически 2 Китая – Китайская Народная Республика на материке, под властью коммунистов, и Республика Китай – демократическая страна на острове Тайвань.

Поэтому в мире возникла "политика одного Китая" – страны, признавая КНР, разрывали дипломатические отношения с Тайванем и наоборот.

Большинство стран мира признают КНР, которая контролирует материк и заявляет о своем праве на острова в Южно-Китайском море, которые находятся под контролем Республики Китай. Независимость Тайваня признают 15 стран:

Белиз;

Эсватини;

Гватемала;

Гаити;

Ватикан;

Гондурас;

Маршалловы острова;

Науру;

Палау;

Парагвай;

Сент-Китс и Невис;

Сент-Люсия;

Сент-Винсент и Гренадины;

Гаити;

Тувалу.

Однако если вы думаете, что все так просто и остальные страны просто признают только КНР, то вы ошибаетесь. Большинство стран мира, в том числе США, Канада, Мексика, Германия, Франция, Великобритания, Франция, Германия, Бразилия, Япония, Австралия, Индия и т.д., несмотря на "политику одного Китая" и признание КНР, активно сотрудничают с Тайванем. То есть, имеют неофициальные дипломатические отношения.

Стоит отметить, что Украина официально не входит в это число стран, однако с началом полномасштабного вторжения Тайбэй оказывает нашей стране серьезную финансовую поддержку.

Почему США поддерживают Тайвань

После того, как в мире появились 2 Китая, большинство стран мира оказывали поддержку именно Тайваню, поскольку КНР – коммунистическое государство. И все же Пекин сумел убедить ООН, что именно он представляет интересы Китая, поэтому в 1971 году Тайвань потерял место в Совбезе ООН и заняла КНР.

Еще одним ударом стало то, что США в 1979 году признали КНР и установили дипломатические отношения с Пекином. Количество союзников Тайваня постоянно сокращалось. Сейчас их 15, но в Гондурасе планируют отказаться от связей с Тайбэем и установить отношения с Пекином.

Однако на фоне угрозы военного вторжения в Вашингтоне заявили о готовности оказать военную помощь Тайваню. Такая позиция может показаться странной на фоне того, что США не признают независимость Тайваня.

Кроме того, на Тайване до сих пор царит демократия. Поэтому в США решили не изменять свой статус защитника демократии в мире.

Однако заявления президента США Джо Байдена противоречат друг другу – говоря о поддержке Тайваня, лидер Белого дома отмечает "политику одного Китая", которой придерживается Вашингтон.

После приземления на Тайване спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что США поддерживают статус-кво Тайваня и выступают против односторонних попыток его изменить.

Китай или Тайвань: кто заявил о своей позиции

Кроме США о своей поддержке Тайваня объявили в Германии. На конференции ООН 2 августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин поддерживает Тайвань и будет делать это в случае нападения Китая.

В Швейцарии, которая до полномасштабного вторжения Украины была нейтральной в мировых конфликтах, пригрозили санкциями Пекину в случае нападения на Тайвань.

В то же время представительница МИД россии мария захарова традиционно обвинила США в якобы провокациях и заявила, что россия полностью поддерживает Китай.

Также о готовности к войне заявили и в КНДР. Кроме того, слова поддержки Китая раздаются из беларуси и Ирана.

В то же время, в Украине официальная позиция относительно угрозы войны между Китаем и Тайванем не звучала. Оно и неудивительно – Украина выступает против военных конфликтов, однако сейчас идет война на нашей территории.

Достойно внимания – самолет Пелоси приземлился на Тайване: смотрите видео