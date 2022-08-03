Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі. Він наголосив, що візит Ненсі Пелосі на Тайвань відповідає усім комюніке та зокрема закону про відносини з Тайванем 1979 року.

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США не хочуть конфлікту з Китаєм

Джон Кірбі наголосив, що візит Пелосі на Тайвань не є першою поїздкою спікера Палати представників на острів. Щобільше, щороку члени конгресу відвідують Тайвань з візитами. США роблять усе необхідне для безпеки таких візитів, зокрема й поїздки Ненсі Пелосі.

Також представник Пентагону відзначив, що візит Пелосі жодним чином не змінює відносини Вашингтона та Пекіна, а позиція щодо Тайваню є незмінною.

Ми не підтримуємо незалежності Тайваню,

– наголосив Кірбі.

Також представник Пентагону підкреслив, що США не мають намірів вступати в конфлікт з Китаєм. Про це Вашингтон говорив з Пекіном на найвищих рівнях – у тому числі й на рівні лідерів. Однак США надаватимуть оборонну підтримку Тайваню, адже прагнуть підтримувати мир та стабільність.

Кірбі наголосив, що США прагнуть підтримувати діалог, однак все залежатиме від того, як протягом наступних днів поводитиметься Китай.

Візит Пелосі на Тайвань: головне

2 серпня літак зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі приземлився у Тайбеї. На 3 серпня у неї там запланована низка зустрічей з владою острова.

МЗС Китаю засудило візит Пелосі і назвало його втручанням США у "внутрішні питання" країни, бо Пекін вважає Тайвань своєю територією. Сама ж Пелосі наголосила, що її візит не суперечить відносинам з Китаєм, а зараз її приїзд демонструє підтримку статусу-кво Тайваню та того, що США не підтримують спроб змінити цей статус в односторонньому порядку.

Опісля Китай анонсував проведення масштабних навчань навколо Тайваню – у 6 морських районах відбудуться військові маневри протягом 3 днів, для яких буде закритий повітряний та морський простір. Китайський журналіст Ху Сідзінь фактично заявив про плани на вторгнення на острів, назвавши метою "навчань" – "возз'єднання Китаю".

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