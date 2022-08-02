Для військових навчань Китай закриває морський та повітряний простір довкола Тайваню в 6 регіонах. У Пекіні кажуть, що вони триватимуть 3 дні – щодня по 12 годин.

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Кадри з навчань показали на державному телебаченні

Попри те, що навчання мали б початися 3 серпня, Китай вирішив не чекати та розпочати їх увечері 2 серпня. На державних телеканалах показали перші кадри з маневрів навколо Тайваню.

Навчання китайських військ: кадри з держтелебачення

Журналіст державних ЗМІ Китаю Ху Сідзінь заявив, що Пекін проводить навчання, але в них є мета зовсім не навчальна.

Це не просто демонстрація, а реальні навчання зі звільнення Тайваню. Візит Пелосі прискорить об'єднання Китаю,

– заявив провладний журналіст.

Що відомо про навчання Китаю довкола Тайваню

Комуністична влада Китаю вирішила, що острів Тайвань належить їм, хоча фактично острів під владою комуністів не був – під час Другої світової війни його окупувала Японія, а після капітуляції останньої туди перемістився уряд Ґоміньдан на чолі з Чан Кайши.

Однак Пекін постійно заявляв про свій суверенітет над Тайванем. Те саме Китай робить і зараз на тлі візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Після приземлення літака спікерки, Китай оголосив про військові навчання у 6 морських районах довкола острова Тайвань. Варто відзначити, що напередодні Пекін проводив навчання у Тайванській затоці. Цього разу Китай вирішив показати потужність своєї артилерії, флоту та навіть авіації.



Райони, де відбуватимуться китайські навчання / Карта ChinaDaily

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