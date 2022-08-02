Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі у рамках свого турне країнами Азії вирішила відвідати Тайвань. Китай, який планував захопити острів, почав погрожувати не лише сусіду, а й Сполученим Штатам Америки.

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Китай оголосив масштабні військові навчання біля Тайваню

Китай з якогось дива вирішив, що Тайвань належить йому, відповідно, візит Пелосі є "грубим порушенням суверенітету Китаю". Також комуністам почали ввижатися спроби США контролювати країну через Тайвань. Відповідно, візит Пелосі на острів є спробою Сполучених Штатів "розіграти тайванську карту".

Пекін вже оголосив масштабні військові навчання у шести районах поблизу Тайваню, координати локацій під секретом. Китай вирішив показати потужність своєї артилерії, флоту та навіть авіації.

Ми збираємося провести спільні морські та повітряні навчання в повітряному просторі на північ, південний захід і південний схід від острова Тайвань. Ми проведемо бойові стрілянини з великої дальності в Тайванській протоці, ці військові операції націлені на недавні дії США. КНР також проведе бойові стрілянини у водах біля східного узбережжя острова Тайвань,

– заявив Китай.

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