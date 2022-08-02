Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках своего турне по странам Азии решила посетить Тайвань. Китай, планировавший захватить остров, начал угрожать не только соседу, но и Соединенным Штатам Америки.

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Китай объявил масштабные военные учения у Тайваня

Китай с некоторых пор решил, что Тайвань принадлежит ему, соответственно, визит Пэлоси является "грубым нарушением суверенитета Китая". Также коммунистам стали мерещиться попытки США контролировать страну через Тайвань. Соответственно визит Пелоси на остров является попыткой Соединенных Штатов "разыграть тайваньскую карту".

Пекин уже объявил масштабные военные учения в шести районах близ Тайваня, координаты локаций под секретом. Китай решил показать мощь своей артиллерии, флота и даже авиации.

Мы собираемся провести совместные морские и воздушные учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Мы проведем боевые стрельбы из большой дальности в Тайванском проливе, эти военные операции нацелены на недавние действия США. КНР также проведет боевые стрельбы в водах у восточного побережья острова Тайвань,

– заявил Китай.

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