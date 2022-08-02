Соответствующее заявление рассказал директор департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цун. Перед этим Китай начал военные учения у Тайваня.

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Китай заявил, что не будет применять оружие первым

Китай придерживается пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах,

– объяснил Фу Цун на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он добавил, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Что этому предшествовало

На днях состоялась конференция стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления объяснил, что Северная Корея готовит седьмые ядерные испытания. Именно поэтому США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе.

Энтони Блинкен пояснил, что Соединенные Штаты Америки сохраняют ядерный потенциал, чтобы сдерживать нападения других стран. Он пояснил, что это может произойти, когда будет говориться о защите жизненно важных интересов страны, союзников и партнеров.

Генсек ООН предупредил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

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