Зокрема, запевняють, що це трапиться, якщо країна вирішить офіційно проголосити свою незалежність. Про це заявив офіційний речник Пекіна Ма Сяогуан.

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Він додав, що "провокації та втручання ззовні можуть посилитися наступного року". Річ у тім, що Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією і щоб підтвердити свої претензії на суверенітет останні два роки лише посилив військовий та дипломатичний тиск,

Китай готовий докласти всіх зусиль для мирного возз'єднання з Тайванем, але діятиме, якщо "червоні лінії" у питанні незалежності перейдуть,

– сказав Ма Сяогуан.

І додав, якщо Тайвань вдасться хоч до якихось провокацій, то вони будуть " змушені вжити рішучих заходів", - додав Ма.

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Тайвань закликає до діалогу

У заяві тайванська Рада у справах материка закликала Пекін "серйозно замислитися про свою діяльність щодо Тайваню та правильно оцінити ситуацію".

Тайвань стверджує, що є незалежною країною та клянеться захищати свою свободу та демократію. Тож Рада знову закликала до рівноправного діалогу. Також там заявили, що дотримуються політики "відмови від провокацій" для збереження миру через Тайванську протоку і в регіоні.

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