Предупреждение после визита спикера Палаты представителей США на Тайвань объявило Министерство торговли Китая. В пояснениях по поводу причин китайские профильные органы отличаются.

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Китай не будет экспортировать песок

Торговые и таможенные органы Китая заявили 3 августа, что они прекратили экспорт песка – основного материала, используемого в строительстве. Также китайцы не будут импортировать тайваньские цитрусовые и некоторые виды рыбы.

В главном Таможенном управлении Китая говорят, что импорт продуктов прекратили из-за наличия пестицидов и коронавируса в некоторых грузах. В Министерстве торговли – другое объяснение: прекращение экспорта песка произошло в соответствии с "неопределенными правовыми положениями".

Отдельным китайским фирмам запретили финоперации с 2 тайваньскими фондами

Отдельным китайским фирмам запретили финансовые операции с 2 тайваньскими фондами: Тайваньским фондом за демократию и Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития.

Важно! Ранее Таможенное агентство Китая сообщило, что внесло в черный список более 100 тайваньских брендов продуктов питания из-за того, что они не продлили свою экспортную регистрацию.

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Что известно о торговых отношениях Тайваня и Китая:

Китай – крупнейший торговый партнер Тайваня. Экспорт острова в материковый Китай в 2021 году составил почти 189 миллиардов долларов.

В прошлом году Пекин запретил импорт ананасов в Китай. Это восприняли как политическое давление.

Эксперты говорят, что приостановка импорта фруктов и рыбы будет иметь незначительное влияние на экономику Тайваня.

В то же время другая ситуация с остановкой экспорта песка.

На такой шаг Китай пошел после визита Нэнси Пелоси, который в Пекине назвали "играющим с огнем".

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