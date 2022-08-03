Попередження після візиту спікерки Палати представників США на Тайвань оголосило Міністерство торгівлі Китаю. У поясненнях щодо причин китайські профільні органи відрізняються.
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Китай не експортуватиме пісок
Торгові та митні органи Китаю заявили 3 серпня, що вони припинили експорт піску – основного матеріалу, який використовується в будівництві. Також китайці не імпортуватимуть тайванські цитрусові і деякі види риби.
В головному Митному управлінні Китаю кажуть, що імпорт продуктів припинили через наявність пестицидів і коронавірусу в деяких вантажах. В Міністерстві торгівлі – інше пояснення: припинення експорту піску вібулось відповідно до "невизначених правових положень".
Окремим китайським фірмам заборонили фіноперації з 2 тайванськими фондами
Окремим китайським фірмам заборонили фінансові операції з 2 тайванськими фондами: Тайванським фондом за демократію та Тайванським фондом міжнародного співробітництва та розвитку.
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Що відомо про торгові відносини Тайваню та Китаю:
- Китай – найбільший торговий партнер Тайваню. Експорт острова до материкового Китаю у 2021 році склав майже 189 мільярдів доларів.
- Минулого року Пекін заборонив імпорт ананасів з Китай. Це сприйняли, як політичний тиск.
- Експерти кажуть, що призупинення імпорту фруктів і риби матиме незначний вплив на економіку Тайваню.
- Натомість інша ситуація з зупинкою експорту піску.
- На такий крок Китай пішов після візиту Ненсі Пелосі, який у Пекіні назвали "таким, що грає з вогнем".
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